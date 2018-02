Comme à chaque période hivernale, des trous et nids de poule se sont formés sur le réseau routier suite aux épisodes de gel et dégel. Les services techniques municipaux s’afféreront à limiter la gêne occasionnée le plus rapidement possible. La Ville de Saint-Pierre vous rappelle qu’il convient d’adapter votre conduite à l’état de la chaussée en faisant preuve d’une vigilance accrue et en réduisant votre vitesse, afin de limiter les risques tant pour les conducteurs que pour les véhicules. La Commune ne pourra être tenue responsable d’un quelconque dégât occasionné sur un véhicule. Saint-Pierre, le 15/2/2018 Karine CLAIREAUX, Maire