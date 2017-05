Dans le cadre du printemps de l’environnement la mairie de Saint-Pierre organise une opération « île propre » le samedi 27 mai de 9h à 12h. Le grand public est invité à participer au nettoyage des espaces naturels de Saint-Pierre dans un esprit convivial et citoyen aux côtés des associations et des entreprises qui s’engagent. Le rendez-vous est fixé à la déchèterie à partir de 9h où les participants pourront obtenir des gants, des sacs à ordures et se réchauffer avec une boisson chaude. Cette opération ponctuelle sera prolongée d’une semaine « nettoyage de printemps » du jeudi 25 mai au jeudi 1er juin inclus. Au cours de cette semaine, particuliers, entreprises et associations peuvent intervenir pour le nettoyage d’un espace de leur choix. Une fois le nettoyage terminé et les sacs regroupés, il suffit de demander une collecte d’encombrants « Spécial Opération Île Propre » sur le site de la mairie : http://www.mairie-stpierre.fr/fr/205-s-incrire-en-ligne.php