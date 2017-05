Dans le cadre du printemps de l’environnement, la mairie de Saint-Pierre organise une journée « portes ouvertes » des installations de tri et de recyclage de Saint-Pierre le samedi 27 mai. De 14h00 à 16h30, des visites guidées des installations seront proposées au public pour découvrir la face cachée du tri, du recyclage et du compostage : les installations techniques de conditionnement, de broyage, de compostage et de mise en balles des matériaux recyclables ainsi que les équipements de compostage industriel des biodéchets.