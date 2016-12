En raison des fêtes de Noël et de la commémoration du 75e anniversaire du ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France Libre, les services municipaux, y compris la déchèterie, seront fermés du 24 au 26 décembre inclus. La déchèterie rouvrira le mardi 27 décembre à 9h00. La collecte des ordures ménagères sera assurée : le mardi 27 et le jeudi 29 en zone 1 pour le centre ville ;

le mercredi 28 et le vendredi 30 en zone 2. La ville de Saint-Pierre vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. Retrouvez toutes les informations sur la collecte en suivant ce lien :