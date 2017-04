Dernière mise à jour : jeudi 5 avril 2017 à 19h00 Suite à la tempête du 3 avril, les services techniques municipaux procèdent aux opérations d'enlèvement de la neige selon le calendrier prévisionnel suivant : Jeudi 6 avril (à partir de 8h00) : enlèvement de la neige sur les axes est-ouest Rue Colbert

Rue de la Fauvette

Rue Boursaint

Rue de Paris

et suivantes en progressant vers le nord Mercredi 5 avril (à partir de 13h00) : enlèvement de la neige sur les axes est-ouest rue Albert Briand, rue Amiral Muselier

rue Mathurin le Hors, rue Jacques Cartier

rue Marguerite, rue Beaussant Mercredi 5 avril (matin) : enlèvement de la neige sur les axes nord-sud : de la rue de l'Espérance à la rue Marceau Mardi 4 avril (à partir de 13h00) : enlèvement de la neige sur les axes nord-sud : rue Maître Georges Lefèvre

rue des Français Libres / rue Maréchal Foch

de la rue Louis Pasteur à la rue Joseph Lenuenen/rue Ducouédic Mardi 4 avril (matin) : enlèvement de la neige sur les axes nord-sud : de la rue Abbé Pierre Gervain à la rue Général Leclerc Ce calendrier prévisionnel est fourni à titre d'information. Il peut être modifié sans préavis. Les riverains et les automobilistes sont invités à faciliter le travail des équipes de la voirie. La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits dans les rues concernées au fur et à mesure de la progression des équipes qui se signalent au moyen d'avertisseurs sonores. La plus grande prudence doit être observée à l'approche des engins de déneigement. La Ville de Saint-Pierre vous remercie pour votre collaboration et votre compréhension. Plus d'info sur la viabilité hivernale...