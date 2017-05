Un avis d'appel public à la concurrence (procédure adaptée prévue à l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) est lancé par la Ville de Saint-Pierre pour la réfection et l'aménagement de la voirie urbaine de la Ville de Saint-Pierre - Programme 2017 - Enrobés et travaux annexes. Le dossier de consultation est disponible à la rubrique Marchés Publics du site internet de la Ville : http://www.mairie-stpierre.fr/fr/185-aapc-refection-voirie-urbaine-2017.php Les offres devront être déposées à la Mairie de Saint-Pierre pour le Lundi 29 mai 2017 à 16h45 au plus tard (heure de Saint-Pierre et Miquelon).