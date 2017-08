Par arrêté 370-2017 du 21 juillet 2017 : Dans le cadre de travaux à effectuer sur les façades de la propriété sise 1 rue Bruslé, à Saint-Pierre, Mme Laurence GUIBERT est autorisée à occuper de façon temporaire la voie publique, au droit du magasin JOUE CLUB, rues Bruslé et Maréchal de Lattre de Tassigny, afin d’y stationner un élévateur télescopique, du 17 juillet 2017, 8 heures, jusqu’au 4 août 2017, 20 heures. Le stationnement et la circulation des véhicules pourront être interdits, en fonction des travaux, soumis aux bonnes conditions météorologiques. Une signalisation de restriction et de déviation sera mise en place par la Société.