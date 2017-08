Par arrêté N° 363-2017 en date du 19 juillet 2017 : CONSIDERANT qu’il convient de faciliter l’organisation et le bon déroulement du Festival Rock’n Rhum, et que pour assurer la sécurité du public, il y a lieu de réglementer momentanément la circulation et le stationnement. A R R E T E : Article 1er – A l’occasion du Festival Rock’n Rhum, la circulation et le stationnement des véhicules seront strictement interdits, du jeudi 27 juillet au lundi 7 août 2017 inclus, rue du 11 novembre (portion comprise entre la Caisse d’Epargne CEPAC et la rue de Verdun) et Boulevard Port en Bessin (portion comprise entre la Caisse d’Epargne CEPAC et la rue de Verdun) du jeudi 3 au dimanche 6 août 2017. La circulation des véhicules vers le Centre-Ville s’effectuera par la rue de Verdun. Article 2 - Les barrières, panneaux de signalisation, d'information et leurs protections seront posés et entretenus par l’Association Rock’n Rhum. ARRETE