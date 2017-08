Par arrêté municipal n° 387-2017 du 8 août 2017, modifiant l’arrêté n° 368-2017 en date du 20 juillet 2017, portant restriction temporaire de circulation et occupation du domaine public, à l’occasion de l’arrivée à Saint-Pierre de la traînière « TERNUA 2017 ». En raison des travaux de construction d’un réseau de chaleur urbain, en cours de réalisation, sur une partie de l’itinéraire prévu être emprunté par le cortège, l'arrêté n° 368-2017 du 20 juillet 2017 est modifié ainsi qu’il suit : La Ligue de Pelote Basque de Saint-Pierre et Miquelon est autorisée à effectuer le transport de la traînière « TERNUA 2017 » le jeudi 10 août 2017, entre 10 heures et 12 heures, conformément au parcours défini ci-après : Le cortège empruntera l’itinéraire suivant :

- Rassemblement des participants : Plan incliné (face à la Préfecture) ;

- Départ à 10 heures du Plan incliné en direction de la Place du Général de Gaulle en empruntant le Boulevard Constant Colmay ;

- Place du Général de Gaulle ;

- Rue Maître Georges Lefèvre jusqu’au Fronton « ZAZPIAK BAT » ; Les automobilistes sont invités à observer la plus grande prudence au moment du passage du cortège dans les rues du Centre-Ville. Un service de sécurité sera assuré par les membres de la Ligue de Pelote Basque et d’Indianoak. ARRETé Par arrêté n° 373-2017 en date du 24 juillet 2017 : A l’occasion des festivités organisées dans le cadre de la Fête Basque – Ternua 2017, la circulation et le stationnement des véhicules seront strictement interdits (sauf aux ambulances, véhicules du Service Incendie, voitures de la Gendarmerie) : Du dimanche 30 juillet au dimanche 20 août 2017 inclus : - rue Gloanec, de la rue Docteur Dunan à la rue Maître Georges Lefèvre. Du samedi 12 au mardi 15 août 2017, de 9 heures à 23 heures : - rue Maréchal de Lattre de Tassigny, de la rue Docteur Dunan à la rue Maître Georges Lefèvre (les manifestations prévues au programme des festivités le samedi 12 août pouvant faire l’objet d’un report, en fonction des conditions météorologiques, les jours suivants. Les différents panneaux de signalisation, d'information et leurs protections seront posés et entretenus par la Ligue de Pelote Basque, sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. ARRETé