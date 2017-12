Par arrêté municipal n° 493-2017 du 22 novembre 2017, dans le cadre de l’organisation, par la CACIMA, d’un marché de Noël, au Centre-Ville de Saint-Pierre, la circulation et le stationnement des véhicules seront strictement interdits, le vendredi 1er décembre 2017, de 17h00 à 21h00, rue Albert Briand, de la rue Maréchal Foch à la rue Maître Georges Lefèvre. Des barrières matérialiseront cette interdiction. Les différents panneaux de signalisation, d'information et leurs protections seront posés et entretenus par M. Alain BEAUCHENE, Président de la CACIMA, sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. ARRETé