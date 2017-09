Un avis d'appel public à la concurrence - en application des articles 27 et 59 du décret du 25 mars 2016 n° 2016-360 relatif aux Marchés Publics - procédure adaptée - est lancé par la Ville de Saint-Pierre pour la fourniture de vêtements de sécurité et de vêtements de travail (période 2018/2021). Le dossier de consultation est disponible sur le site achatpublic.com : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_2kmYDJJTYC et sur le site internet de la Ville de Saint-Pierre : www.mairie-stpierre.fr La date limite de réception des offres est fixée au mercredi 8 novembre 2017 à 11 h 45 (heure locale, soit 15h45 heure de Paris)