La Ville de Saint-Pierre lance un appel public à la concurrence pour une mission de maîtrise d’œuvre en vue de la réfection et de l’aménagement de la voirie urbaine. Les entreprises intéressées pourront télécharger le dossier de consultation sur la salle des marchés d’achatpublic.com : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_VDIhHpe7KD via le site internet de la Mairie de Saint-Pierre : www.mairie-stpierre.fr Date limite de réception des offres : le mercredi 7 mars 2018 à 11h 45. (heure de Saint-Pierre et Miquelon). AAPC