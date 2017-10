La Ville de Saint-Pierre vous informe que ses services entament une campagne de dératisation sur le domaine public communal au moyen de pièges électriques et de produits de dératisation. Afin d’assurer l’efficacité de cette opération, la municipalité invite les propriétaires, utilisateurs ou gestionnaires d’installations à se joindre à cet effort collectif. Une attention toute particulière est demandée pour assurer la propreté et la salubrité des cours et jardins, des logements vides et des caves, des écuries, des poulaillers et plus généralement des installations susceptibles d’attirer ou d’héberger des rongeurs. Il est également possible de signaler la présence de rongeurs au moyen d’un formulaire en ligne sur le site www.mairie-stpierre.fr Afin de permettre aux services des espaces verts et de la propreté urbaine d’être pleinement mobilisés sur cette opération, la collecte des encombrants sera suspendue à partir du 9 octobre, jusqu’à nouvel avis. La ville de Saint-Pierre vous remercie de votre collaboration.