Le Maire communique Les jeunes filles et les jeunes gens de la classe 2022, c’est-à-dire ceux nés du 1 er janvier au 31 décembre 2002 et domiciliés à Saint-Pierre, les parents ou tuteurs pour ceux absents, sont tenus de se faire inscrire à la Mairie de Saint-Pierre pour le 31 mai 2018 au plus tard, aux heures d’ouvertures des bureaux.