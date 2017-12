Arrêté n° 492-2017, modifié par l'arrêté n° 497-2017 , portant restriction temporaire de circulation et occupation du domaine public . ------------- L’Association de Sensibilisation aux Maladies Rares, Orphelines et Auto-immunes à Saint-Pierre et Miquelon, est autorisée à effectuer une marche citoyenne le dimanche 3 décembre 2017, à 14 heures 30, conformément au parcours défini ci-dessous :

Le cortège empruntera l’itinéraire suivant : Rassemblement des participants : Place du Général de Gaulle

Départ à 14 h 30 de la Place du Général de Gaulle en direction de la rue des Français Libres ;

Rue Maréchal Foch (de la rue Albert Briand à la rue de Paris)

Rue de Paris (de la rue Maréchal Foch à la Maître Georges Lefèvre)

Rue Maître Georges Lefèvre (de la Rue de Paris à la Place du Général de Gaulle)

Arrivée Place du Général de Gaulle Les automobilistes sont invités à observer la plus grande prudence au moment du passage du cortège dans les rues du Centre-Ville. arrêtés 492-2017 et 497-2017