Par arrêté municipal n° 494-2017 du 22 novembre 2017, afin de permettre l'organisation et le bon déroulement du Marché de Noël de l'Ecole Sainte-Croisine, à Saint-Pierre, au sein de l'espace culturel, sis rue Albert Briand, la circulation et le stationnement des véhicules seront strictement interdits, le vendredi 15 décembre 2017 : - rue Albert Briand, portion comprise entre la rue Docteur Dunan et la rue Maître Georges Lefèvre. Des barrières matérialiseront cette interdiction. arrêté 494-2017