Par arrêté municipal n° 261-2018 du 25/9/2018, la circulation et le stationnement des véhicules seront modifiés ainsi qu’il suit : Stationnement interdit , rue Amiral Muselier , entre la rue des Français Libres et la rue Marcel Bonin, du jeudi 27 septembre 2018 au soir au vendredi 28 septembre à 13h00 ;

Circulation interdite , rue Amiral Muselier , entre la rue des Français Libres et la rue Marcel Bonin, le vendredi 28 septembre 2018, de 6h00 à 13h00