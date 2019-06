AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Un appel d’offres – procédure adaptée – est lancé pour la construction des réseaux Eau et Assainissement situés dans le secteur des rues Paul Lebailly et Gloanec. Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme achatpublic.com : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_wuwcC-85aq La date limite de remise des offres est fixée au mardi 25 juin 2019 à 11 heures 45 (heure de Saint-Pierre et Miquelon). Date d’envoi de l’avis : 4 juin 2019 AAPC