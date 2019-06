AVIS DE MARCHE Une consultation est lancée selon la procédure adaptée pour la construction des réseaux Eau et Assainissement situés dans le secteur des rues Paul Lebailly et Gloanec. Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme achatpublic.com : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_wuwcC-85aq La date limite de remise des offres est fixée au mardi 25 juin 2019 à 11 heures 45 (heure de Saint-Pierre et Miquelon). Date d’envoi de l’avis : 4 juin 2019 AAPC