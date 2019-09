La ville de Saint-Pierre met en vente un lot de métaux stockés sur le site du Cap Noir comme suit :



Description du bien :

Lot de métaux ferreux et non ferreux en tout genre, estimé à environ 1 500 tonnes, stocké sur le site du Cap Noir à Saint-Pierre, 97500 Saint-Pierre et Miquelon.



Modalités de remise des offres :

Les offres devront être déposées ou transmises à la Mairie de Saint-Pierre avant la date limite indiquée ci-dessous.

Le candidat devra dans son offre indiquer les modalités de retrait et le délai envisagé pour le retrait.



Modalité de choix des offres :

L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue sur la base des critères indiqués ci-dessous :

- Prix : 70 %

- Modalités et délai de retrait : 30 %



Modalités de paiement :

Paiement après émission d’un titre de recette.

Le paiement par carte bancaire (TIPI), le virement bancaire ou le paiement à l’accueil de la Direction des Finances publiques devra être effectué avant le début des opérations de conditionnement et de retrait des métaux. Il conditionnera l’accès au site de l’acheteur.

Le transfert de propriété est effectif dès réception du paiement.



Modalités de retrait :

Le conditionnement des ferrailles avant transport pourra se faire sur site dans la limite du délai validé par la Ville de Saint-Pierre.



Infos vente :

Date de publication de l’avis de vente : 16/09/2019

Date limite de remise des offres : 27/09/2019 à 11h45 (heure locale)

Prix minimum : 100 € . Les offres inférieures à 100 € seront automatiquement écartées.

Taux de TVA : 0 %

Avertissement : Le lot étant vendu en l'état, aucune réclamation ne sera recevable dès l'adjudication prononcée, tant sur l’aspect quantitatif que qualitatif. Les éventuels acheteurs sont invités à juger par eux-mêmes de l'état du lot présenté à la vente. Pour ce faire, il est possible d’organiser une visite sur site en prenant rendez-vous par mail à l’adresse suivante : christophe.c.mairie.stpierre@gmail.com