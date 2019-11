La Ville de Saint-Pierre, la Ville de Miquelon-Langlade, la Collectivité Territoriale, la Caisse de Prévoyance Sociale et la Préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon engagent une large enquête auprès des jeunes de l’Archipel.



Il s’agit de :

- mieux vous connaître,

- recueillir votre avis,

- améliorer votre quotidien.



Si vous avez entre 9 et 13 ans : Lien vers le questionnaire

Si vous avez entre 14 et 30 ans : Lien vers le questionnaire