Arrêté 001-2020 du 7 janvier 2020 La Ville de Saint-Pierre informe la population qu’afin de procéder au tournage de la série "Maroni", des mesures ponctuelles d’interdiction de circuler ou de stationner seront prises du 7 janvier au 19 février 2020, dans les secteurs suivants :

- Intersection des rues Ducouédic et François Planté

- Place Mgr Maurer

- Intersection des rues Gloanec et Abbé Pierre Gervain

- Avenue Commandant Roger Birot

- Intersection des rues Maréchal de Lattre de Tassigny et Maître Georges Lefèvre

- Route du milieu

- Quais Mimosa, de Fortune, de l’Epi, Lobélia, Aconit et Roselys, et quai en eaux profondes

Des arrêtés de circulation seront pris en fonction de l’avancement du tournage.

La Ville de Saint-Pierre remercie la population pour sa compréhension. ********* La Ville de Saint-Pierre informe la population qu’afin de procéder au tournage de la série "Maroni" à Saint-Pierre, des perturbations ponctuelles de l’éclairage public sont à prévoir 7 janvier au 19 février 2020, dans les secteurs suivants :

- Intersection des rues Ducouédic et François Planté

- Place Mgr Maurer

- Intersection des rues Gloanec et Abbé Pierre Gervain

- Avenue Commandant Roger Birot, Boulevard Louis Héron de Villefosse et avenue du Commandant Blaison

- Intersection des rues Maréchal de Lattre de Tassigny et Maître Georges Lefèvre

Ces perturbations devraient se caractériser par un éclairage en marche forcée la journée et des luminaires éteints entre 17h00 et 0h00.

La Ville de Saint-Pierre remercie la population pour sa compréhension.