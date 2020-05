Une consultation est lancée par la Ville de Saint-Pierre pour la réfection et l’aménagement de la voirie urbaine – programme 2020 – Enrobés et travaux annexes. Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme achatpublic.com : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_dTaZiAJ37B La date limite de remise des offres est fixée au lundi 8 juin 2020 à 11 h 45 (heure de Saint-Pierre et Miquelon). Avis de marché