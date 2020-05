Le Conseil Municipal de la Commune se réunira en séance à la Salle des Fêtes de Saint-Pierre LE LUNDI 25 MAI 2020 à 18 HEURES A l’ordre du jour : Election du Maire Projet de délibération n° 1 – Nombre de postes d’Adjoints au Maire Election des Adjoints au Maire Projet de délibération n° 2 – Nombre de membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale Election des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale Election des membres du Conseil d’Exploitation de la Régie Eau & Assainissement Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres Désignation des membres du Conseil Municipal devant siéger dans les organismes extérieurs Projet de délibération n° 3 – Indemnités du Maire et des Adjoints Projet de délibération n° 4 – Délégation du Conseil Municipal au Maire Observations : Le Conseil Scientifique préconise le respect des règles sanitaires suivantes : Port du masque individuel

Lavage des mains avec une solution hydroalcoolique préalablement au remplissage du bulletin de vote et utilisation d’un stylo personnel pour signature de la feuille d’émargement

Manipulation des bulletins au moment du dépouillement et du comptage des votes par une seule personne CONVOCATION